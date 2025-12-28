Landwirtschaft

Auf Basis vorliegender Daten lasse sich ein Umsatzwachstum von etwa acht Prozent erwarten, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands. Demnach dürfte bis Jahresende die Marke von 18 Milliarden Euro Umsatz deutlich überschritten werden. Wachstumstreiber seien 2025 erneut die Bio-Eigenmarken der Handelsketten gewesen
Bei den Absatzkanälen zähle neben den Supermärkten und Drogeriemärkten inzwischen auch wieder der Naturkostfachhandel zu den Gewinnern.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.