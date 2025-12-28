Landwirtschaft
Bauernverband: Kräftiges Umsatzplus bei Bio-Lebensmitteln

In Deutschland hat das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln nach Branchenangaben in diesem Jahr zugelegt.

    Zu sehen sind öffene Kästen mit verschiedenen Gemüse, auf denen das Emblem "Bio" zu lesen steht.
    Bio-Gemuese in einer Auslage (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)
    Auf Basis vorliegender Daten lasse sich ein Umsatzwachstum von etwa acht Prozent erwarten, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands. Demnach dürfte bis Jahresende die Marke von 18 Milliarden Euro Umsatz deutlich überschritten werden. Wachstumstreiber seien 2025 erneut die Bio-Eigenmarken der Handelsketten gewesen
    Bei den Absatzkanälen zähle neben den Supermärkten und Drogeriemärkten inzwischen auch wieder der Naturkostfachhandel zu den Gewinnern.
