Silvesterfeuerwerk

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (Lukas Barth/dpa)

Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man müsse sich in der heutigen Zeit sehr genau überlegen, was man den Menschen verbiete. Aus seiner Sicht mische sich der Staat schon jetzt in zu viele Dinge ein. Zudem seien die größten Schäden in der Vergangenheit etwa durch Kugelbomben entstanden. Diese seien in Deutschland aber ohnehin nicht erlaubt. Hier gehe es darum, entsprechende Regelungen konsequent durchzusetzen.

Herrmann zeigte sich zugleich offen für Forderungen, die Entscheidung den Bundesländern zu überlassen. Er respektiere es, wenn zum Beispiel Berlin die Frage anders regeln wolle - in Bayern werde es aber kein totales Verbot geben.

Ärztevertreter, Umwelt- und Tierschützer sowie weitere Organisationen fordern seit Jahren ein generelles Böllerverbot. Sie verweisen unter anderem auf die Verletzungsgefahr und die Belastung der Krankenhäuser. In den Niederlanden etwa ist ab dem kommenden Jahr ein Böllerverbot geplant.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.