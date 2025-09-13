Fußball-Bundesliga

Borussia Dortmund hatte zuvor den 1. FC Heidenheim mit 2:0 besiegt. Der BVB bleibt damit ungeschlagen und ist mit sieben Punkten aktuell Tabellenzweiter, gefolgt vom 1. FC Köln. Der Aufsteiger kam durch Jakub Kaminski in der 14. Minute der Nachspielzeit beim VfL Wolfsburg noch zum 3:3 und bleibt damit ebenfalls ungeschlagen.
Außerdem gab es folgende Ergebnisse:
Freiburg - Stuttgart 3:1
Mainz - Leipzig 0:1
Union Berlin - Hoffenheim 2:4.
Bereits am Freitag hatte sich Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1 durchgesetzt. Am Sonntag stehen noch die Partien St. Pauli - Augsburg und Mönchengladbach - Bremen an.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.