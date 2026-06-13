Basketball-Bundesliga

Andeas Obst (Bayern) erzielte 33 Punkte. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Nationalspieler Andreas Obst steuerte für München 33 Zähler bei. Die Bayern liegen in der Best-of-Five-Serie damit 1:0 in Führung; das zweite Match findet am Sonntag erneut in München statt.

Bayern und Alba treffen bereits zum siebten Mal in einem Meisterschaftsfinale aufeinander - das hatte es in der Historie der BBL noch nie gegeben. Zugleich markiert es den Karriere-Endpunkt für Münchens Trainer-Altmeister Svetislav Pesic, der im Sommer in den Basketball-Ruhestand gehen will.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.