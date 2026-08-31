Frauen-Bundesliga

Die Spielerinnen von Bayern München nach dem Sieg gegen Mainz (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Jenni Maul)

Die "Fußballerin des Jahres", die sich in der Schlussphase der vergangenen Saison an der Schulter verletzt hatte, erzielte in der 38. Minute die Führung für Bayern. Nach einer Ecke von Klara Bühl traf Vanessa Gilles kurz vor dem Ende noch per Kopf zum 2:0.

Neben Außenverteidigerin Gwinn, die nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde, gab auch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf nach langer Verletzungspause ihr Comeback. Sie hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.