Fußball-Bundesliga

Harry Kane schießt das zweite Tor für die Bayern. (AP / Matthias Schrader)

Im ausverkauften Leipziger Stadion nutzte Romulo (20. Minute) eine der zahlreichen Leipziger Chancen zur Führung. Es sah nach einer siegreichen Revanche für die mit 0:6 höchste Pleite in der Leipziger Bundesliga-Geschichte aus dem Hinspiel aus. Doch dann kam alles anders: Gnabry (50.) und Kane (67.) trafen nach individuellen Fehlern der Sachsen. Jonathan Tah (67.), Aleksandar Pavlovic (83.) und Michael Olise (88.) machten in 21 Minuten die Demontage des Verfolgers perfekt.

In den anderen Samsagspielen hießen die Sieger Dortmund, Köln und Hoffenheim. Die Ergebnisse:

Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0

1. FC Köln - FSV Mainz 2:1, und

VfL Wolfsburg - FC Heidenheim 1:1

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.