Bayern setzt weiter auf die umstrittene Polizeisoftware "Vera" (Archivbild) (dpa / Peter Kneffel)

Das Innenministerium in München teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur

mit, es scheine derzeit erforderlich, den im kommenden April auslaufenden Vertrag für das Analyseprogramm "Vera" um ein Jahr zu verlängern. Man verfolge aber weiter das Ziel, langfristig unabhängiger und digital souveräner zu werden. Daher begleite Bayern aktiv Bestrebungen mit Blick auf deutsche oder europäische Alternativen.

Das Analyseprogramm unterstützt Ermittler unter anderem dabei, Verdächtige zu identifizieren und Straftaten aufzuklären. Auch in weiteren Bundesländern wird Palantir-Software genutzt. Datenschützer stören sich daran. Kritiker stoßen sich auch an den politischen Positionen von Mitgründer und Verwaltungsratschef Peter Thiel. Der deutschstämmige Milliardär ist bekannt für libertäre und rechtskonservative Positionen und seine Nähe zu US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.