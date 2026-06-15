Wie die Financial Times unter Berufung auf Insider berichtet, ist dies der erste Schritt eines umfassenden Personalabbaus bei der britischen Sendergruppe. Die Maßnahmen sollen demnach in der kommenden Woche angekündigt werden. Die Abteilungen des Senders wurden angewiesen, ihre Kosten um etwa ein Zehntel zu senken. Insgesamt dürften rund 2.000 Arbeitsplätze wegfallen, um Hunderte Millionen Pfund einzusparen. In der Nachrichtenredaktion arbeitet etwa ein Viertel der mehr als 20.000 BBC-Beschäftigten. Die Sparte beliefert die verschiedenen Sender, Apps, die Website sowie die regionalen Programme der BBC mit Nachrichten.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.