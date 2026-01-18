Jim Irsay Collection

Zwei ikonische Gitarren: Die Fender Mustang von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (links) und die schwarze Fender Stratocaster von Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour. (Philip Dethlefs / dpa)

Der US-Unternehmer, Milliardär und Mäzen Jim Irsay, langjähriger Besitzer des NFL-Teams Indianapolis Colts und leidenschaftlicher Sammler, ist im vergangenen Jahr gestorben. Im Zentrum stehen berühmte Instrumente der Rockgeschichte. Highlight ist eine 1966er Fender Mustang, die Nirvana-Frontmann Kurt Cobain gehörte. Sie ist unter anderem im Video zu "Smells Like Teen Spirit" zu sehen. Ebenfalls zu haben ist die schwarze Fender Stratocaster von David Gilmour, mit der er den Sound von Pink Floyd entscheidend prägte.

Weitere Stücke der Sammlung sind eine Trompete von Miles Davis, Bob Dylans handgeschriebener Songtext zu "The Times They Are A-Changing" und zahlreiche Erinnerungsstücke der Beatles. Dazu gehören Ringo Starrs erstes Ludwig-Schlagzeug, Gitarren von John Lennon und George Harrison sowie ein handgeschriebener "Hey Jude"-Text von Paul McCartney. Auch Objekte aus Literatur, Sport und Film kommen unter den Hammer, so ein Manuskript von Jack Kerouac für den Roman "On The Road" und der WBC-Weltmeisterschaftsgürtel von Muhammad Ali.

Die Versteigerung findet in vier Abschnitten vom 3. bis 17. März statt – live vor Ort in New York und auch online.

