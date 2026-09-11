Die Texte der Beatles werden immer wieder in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert. (imago images / Depositphotos / mobilinchen )

In Studie mit dem Titel "How science gets by with a little help from the Beatles", die im Fachmagazin Plos One veröffentlicht wurde, fand ein niederländisches Forscherteam mehr als 3.000 Arbeiten, deren Titel mit Beatles-Songs spielen: so wie der vielzitierte Fachartikel "Attention is all you need", der den Song "Love is all you need" abwandelt.

"The Long and Winding Road" am häufigsten zitiert

Die Forscher sagen: Wissenschaftliche Arbeiten beziehen sich oft auf Popkultur. Und wenn sie solche Referenzen gut wählen, sorgt das für Aufmerksamkeit und Reichweite. Beatles-Songs bieten sich besonders an, weil sie weltweit bekannt sind. Meistzitiert sind demnach "The Long and Winding Road" (798 Treffer), "With a Little Help from My Friends" (209 Treffer) und "Here, There and Everywhere" (129 Treffer). Alle drei Titel lassen sich laut der Studie gut metaphorisch auf den Wissenschaftsbetrieb beziehen.

Die Forscher schreiben außerdem, dass der Optimismus der Beatles-Texte in wissenschaftlichen Veröffentlichungen oft ins Gegenteil verkehrt wird - zum Beispiel bei der Studie "With a little help from my enemies".

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.