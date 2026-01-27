Besonders bei Erwachsenenspielen meldet die Branche Zuwächse. (IMAGO / biky / IMAGO / marco stepniak)

Bei der weltgrößten Schau der Branche präsentieren bis zum 31. Januar rund 2.300 Aussteller aus fast 70 Ländern dem Fachpublikum ihre Neuheiten. Produkte, die sich gezielt an Jugendliche oder Erwachsene richten, sind in diesem Jahr erneut ein Schwerpunkt.

Laut dem Vorstandssprecher der Spielwarenmesse, Ulrich, sind die Wachstumsraten bei den Erwachsenenspielen deutlich größer als in den anderen Segmenten der Branche. In vielen Bereichen würden schon 30 Prozent der Umsätze bei den Erwachsenen gemacht, sagte er. Gefragt seien vor allem Brettspiele, Actionfiguren zum Sammeln oder Produkte für die kreative Beschäftigung.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.