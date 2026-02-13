Weiberfastnacht

Der WDR berichtet von einem überwiegend friedlichen Verlauf in Nordrhein-Westfalen. Wegen des Regens sei vielerorts weniger los gewesen als üblich. Das habe eine Umfrage des Senders bei den Polizeistationen in mehreren Städten ergeben. In Mainz meldeten die Rettungsdienste keine besonderen Vorkommnisse, wie der SWR am Abend berichtete.
Alleine in den nordrhein-westfälischen Großstädten Köln und Düsseldorf werden in den kommenden Tagen hunderttausende feiernde Menschen erwartet.
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.