Winterwetter
Behinderungen durch Schnee und Eisregen im Nordosten Deutschlands

Schnee und Eisregen haben erneut für Behinderungen vor allem im Nordosten Deutschlands gesorgt.

    Ein ICE der Deutschen Bahn fährt bei Schnee in der Region Hannover auf der ICE-Strecke Hannover-Berlin.
    Das Winterwetter verursacht Störungen nicht nur im Bahnfernverkehr. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)
    Am Berliner Hauptstadtflughafen BER waren am Morgen zeitweise keine Starts möglich. Bei der Deutschen Bahn kam es wegen des Winterwetters zu Einschränkungen im Fernverkehr, etwa auf der Strecke Berlin - Hannover.
    Bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen blieb es nach Angaben der Polizei überwiegend bei Blechschäden, teils wurden Menschen leicht verletzt.
    Vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern war der größte deutsche Ostsee-Eisbrecher "Arkona" unterwegs, um feststeckende Schiffe zu befreien.
