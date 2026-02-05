Winterwetter

Am Berliner Hauptstadtflughafen BER waren am Morgen zeitweise keine Starts möglich. Bei der Deutschen Bahn kam es wegen des Winterwetters zu Einschränkungen im Fernverkehr, etwa auf der Strecke Berlin - Hannover.
Bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen blieb es nach Angaben der Polizei überwiegend bei Blechschäden, teils wurden Menschen leicht verletzt.
Vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern war der größte deutsche Ostsee-Eisbrecher "Arkona" unterwegs, um feststeckende Schiffe zu befreien.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.