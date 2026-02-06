Winterwetter

Am Berliner Hauptstadtflughafen BER sind seit dem Abend keine Flüge mehr gestartet oder gelandet. Bereits gestern Morgen waren zeitweise keine Starts möglich. Bei der Deutschen Bahn kam es wegen des Winterwetters zu Einschränkungen im Fernverkehr, etwa auf der Strecke Berlin - Hannover.
Bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen blieb es nach Angaben der Polizei überwiegend bei Blechschäden, teils wurden Menschen leicht verletzt.
Vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern war der größte deutsche Ostsee-Eisbrecher "Arkona" unterwegs, um feststeckende Schiffe zu befreien.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.