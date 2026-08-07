Demokratische Republik Kongo

Trotz Impfkampagnen steigt die Zahl der Ebola-Infektionen stark an. (Archivbild) (AFP / BADRU KATUMBA)

Hintergrund ist der rasante Anstieg der Infektionsfälle. Der Schweregrad dieses Ausbruchs sei beispiellos, sagte CDC-Generaldirektor Kaseya. Die Untersuchungen sollen gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation durchgeführt werden.

Von dem Ebola-Ausbruch sind fünf Provinzen im Osten des Landes betroffen. Verursacht wird er von der seltenen Bundibugyo-Variante des Virus, gegen die bislang weder ein zugelassener Impfstoff noch eine spezifische Behandlung verfügbar ist. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist nach ‌Regierungsangaben inzwischen auf mehr als 4.000 ⁠gestiegen. Etwa 1.850 Todesfälle wurden registriert.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.