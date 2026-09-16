Der belarussische Staatschef Lukaschenko (rechts) und der US-Gesandte Coale (links). (Archivbild) (Uncredited/Belarusian Presidential Press Service/dpa)

Coale sagte bei einem Treffen mit Machthaber Lukaschenko, im Gegenzug würden die US-Sanktionen gegen zwei Firmen aufgehoben. Auf X erklärte Coale, das Engagement von US-Präsident Trump für direkte Diplomatie habe Ergebnisse erbracht. Man arbeite daran, dass weitere Häftlinge freikämen. Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja, die im Exil lebt und deren Mann bei einer früheren Austauschaktion freikam, bedankte sich bei den USA.

Coale hatte seit Mitte 2025 die Freilassung von mehreren hundert Gefangenen ausgehandelt. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wjasna gibt es in Belarus derzeit noch rund 900 politische Häftlinge. Die Sanktionen der EU gegen das Land sind weiterhin in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.