Tech-Branche

Demnach ist die langfristige Verschuldung der acht führenden US-amerikanischen Tech-Konzerne innerhalb eines Jahres um 86 Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind die Kosten zum Beispiel für Rechenzentren, Strom und KI-Infrastruktur von knapp 600 Milliarden auf rund 2,6 Billionen Dollar angestiegen. Werden diese bislang nur teilweise sichtbaren Verpflichtungen berücksichtigt, erhöht sich laut der Berechnung die tatsächliche Schuldenlast der Unternehmen im Schnitt um fast 150 Prozent. Die Kreditqualität der Konzerne verschlechtere sich dadurch rechnerisch um ein bis zwei Ratingstufen.
Die Autorinnen und Autoren betonten, dass die Ergebnisse auch für die deutsche Wirtschaft relevant seien. Denn viele Firmen hierzulande sind auf die Infrastruktur der verschuldeten US-Konzerne angewiesen.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.