Tech-Branche
Berechnung: KI-Boom in den USA mit versteckten Schulden finanziert

Der Boom der Künstlichen Intelligenz in den USA wird zunehmend mit versteckten Schulden finanziert - mit Folgen für die Kreditwürdigkeit der betroffenen Konzerne. Das geht aus Berechnungen des Versicherungskonzerns Allianz Trade hervor.

    Ein Technikerin in einem KI-Rechenzentrum von Amazon Web Services in New Carlisle, Indiana
    Eine Technikerin in einem KI-Rechenzentrum in den USA. (AFP / Getty Images / Noah Berger)
    Demnach ist die langfristige Verschuldung der acht ⁠führenden US-amerikanischen Tech-Konzerne innerhalb eines Jahres um 86 Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind die Kosten zum Beispiel für Rechenzentren, Strom und KI-Infrastruktur von knapp 600 Milliarden auf rund 2,6 Billionen Dollar angestiegen. Werden diese bislang nur teilweise sichtbaren Verpflichtungen berücksichtigt, erhöht sich laut der Berechnung die tatsächliche Schuldenlast der Unternehmen ⁠im Schnitt um fast ⁠150 Prozent. Die Kreditqualität der Konzerne verschlechtere sich dadurch rechnerisch um ⁠ein bis zwei Ratingstufen.
    Die Autorinnen und Autoren betonten, dass die Ergebnisse auch für die deutsche Wirtschaft relevant seien. Denn viele Firmen hierzulande sind auf die Infrastruktur der verschuldeten US-Konzerne angewiesen.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.