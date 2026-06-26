Demokratische Republik Kongo
Bereits mehr als 300 Tote

Die Zahl der Ebola-Toten in der Demokratischen Republik Kongo ist auf 304 angestiegen.

    Medizinisches Personal begleitet einen Ebola-Patienten zu einem Ebola-Behandlungszentrum in Mongbwalu, Provinz Ituri, Demokratische Republik Kongo, auf einer Trage.
    Die Zahl der Ebolatoten steigt auf über 300. (picture alliance/Xinhua News Agency/Shi Yu)
    Aktuell seien in dem zentralafrikanischen Land 1.155 Fälle bestätigt, teilte das Kommunikationsministerium in Kinshasa mit. Die Epidemie in den Provinzen Ituri, Nord-Kivu und Süd-Kivu sei noch nicht gestoppt.
    Die Gesundheitsbehörde des Landes forderte angesichts der Lage die Errichtung weiterer Behandlungszentren und eine Erhöhung der Bettenkapazität. Denn obwohl der Gipfel des Ebola-Ausbruchs noch nicht erreicht sei, seien bereits 95 Prozent der Bettenkapazitäten in den Kliniken ausgeschöpft.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.