Demokratische Republik Kongo

Aktuell seien in dem zentralafrikanischen Land 1.155 Fälle bestätigt, teilte das Kommunikationsministerium in Kinshasa mit. Die Epidemie in den Provinzen Ituri, Nord-Kivu und Süd-Kivu sei noch nicht gestoppt.
Die Gesundheitsbehörde des Landes forderte angesichts der Lage die Errichtung weiterer Behandlungszentren und eine Erhöhung der Bettenkapazität. Denn obwohl der Gipfel des Ebola-Ausbruchs noch nicht erreicht sei, seien bereits 95 Prozent der Bettenkapazitäten in den Kliniken ausgeschöpft.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.