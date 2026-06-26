Sparmaßnahme

Väter sollen künftig mehr Elternzeit nehmen müssen - ob sie es auch tun, wird sich zeigen. (imago images / Westend61)

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll es für Paare künftig nur dann möglich sein, die kompletten 14 Monate Elterngeld zu beziehen, wenn beide Partner je sieben Monate Elternzeit nehmen. Bisher gibt es die vollen 14 Monate Elterngeld nur dann, wenn jeder Elternteil für mindestens zwei Monate Elternzeit beantragt. Die zehn weiteren Monate können die Eltern untereinander aufteilen. Mehr als zwei Monate nehmen allerdings nur wenige Männer. In Koalitionskreisen wurde laut Redaktionsnetzwerk betont, dass die Verhandlungen noch laufen und es sich auch um eine Maßnahme für mehr Gleichstellung handele. Tatsächlich würde die Einführung eines hälftigen Elterngeldes aber vor allem dem Ministerium Geld sparen. Denn den Informationen zufolge rechnet man nicht damit, dass viele Väter tatsächlich so lange aus dem Beruf aussteigen werden. Finanzminister Klingbeil hatte vom Familienministerium Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro verlangt. Dies soll zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

An den sonstigen Bedingungen für das Elterngeld will Prien den Angaben zufolge nichts ändern. Danach bleibt die Höhe bei 65 Prozent des Nettoeinkommens, wobei maximal 1.800 Euro bezahlt werden. Das Elterngeld wird aber nur gewährt, wenn bei Paaren und Alleinerziehenden das zu versteuernde Einkommen unter 175.000 Euro liegt.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.