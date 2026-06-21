Der britische Premierminister Keir Starmer. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hannah McKay)

Die Zeitung "The Observer" berichtet, Starmer sei nach Gesprächen mit Ministern, Beratern und Gewerkschaftsführern zu dem Schluss gekommen, dass er sich nicht mehr im Amt halten könne. Zur Zeit berate sich der Premier mit seiner Frau. Demnach ist der Montag als Datum für eine mögliche Rücktritts-Ankündigung im Gespräch. Ein Regierungsvertreter wies den Bericht umgehend zurück. Vielmehr konzentriere sich Starmer auf seine Amtsgeschäfte. Der Druck auf Starmer hatte sich zuletzt weiter erhöht. Sein parteiinterner Rivale Burnham kündigte an, ihn als Parteivorsitzenden und damit zugleich im Amt des Premierministers herauszufordern.

Hintergrund sind unter anderem schwere Verluste bei den Kommunal- und Regionalwahlen für die regierende Labour-Partei.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.