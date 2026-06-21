Rückführungen
Bericht: Innenministerium weitet Abschiebungen nach Afghanistan aus

Die Bundesregierung weitet laut Medienrecherchen Abschiebungen afghanischer Straftäter aus.

    Ein Flugzeug startet an einem Flughafen, gesehen durch Stacheldraht außerhalb des Rollfelds. Es ist Sonnenuntergang.
    Symbolbild zum Thema Abschiebeflüge (Imago I Panama Pictures I Christoph Hardt)
    Künftig würden pro Monat bis zu drei Charterflüge nach Kabul möglich sein, schreibt die "Bild am Sonntag". Vorausgegangen seien vertrauliche Verhandlungen auf technischer Arbeitsebene zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und der afghanischen Taliban-Führung. Demnach sollen neben den Charterflügen Abschiebungen auch weiterhin über Linienflüge durchgeführt werden können. Derzeit befänden sich noch mindestens 100 rückführungsfähige afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.