Rückführungen

Symbolbild zum Thema Abschiebeflüge (Imago I Panama Pictures I Christoph Hardt)

Künftig würden pro Monat bis zu drei Charterflüge nach Kabul möglich sein, schreibt die "Bild am Sonntag". Vorausgegangen seien vertrauliche Verhandlungen auf technischer Arbeitsebene zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und der afghanischen Taliban-Führung. Demnach sollen neben den Charterflügen Abschiebungen auch weiterhin über Linienflüge durchgeführt werden können. Derzeit befänden sich noch mindestens 100 rückführungsfähige afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.