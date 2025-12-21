Kriminalität im Netz

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Es gehe unter anderem um Internetprotokoll-Adressen, die eindeutige Kennung des Anschlusses sowie das Datum und die sekundengenaue Uhrzeit. Bundesjustizministerin Hubig sagte der "Bild"-Zeitung, es sei ihr Ziel, Kriminalität im Internet wirksamer zu bekämpfen. Bei Kinderpornografie, Online-Betrug und strafbarem Hass im Netz kämen Täter bislang viel zu oft davon. Kritik von Datenschützern wies die SPD-Politikerin zurück. Die Vertraulichkeit der Kommunikation bleibe strikt gewahrt, die Erstellung von Bewegungs- und Persönlichkeitsprofilen sei ausgeschlossen, sagte Hubig.

Ein entsprechender Entwurf wurde laut "Bild" zur Abstimmung an die anderen Bundesministerien versandt. Im Frühjahr solle das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden.

