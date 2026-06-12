Medienfusion

Paramount will Warner Bros. Discovery übernehmen. (picture alliance/NurPhoto/Jakub Porzycki)

Wie das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf informierte Kreise meldete, hat die Kartellabteilung keine Wettbewerbsbedenken zu dem 111-Milliarden-Dollar-Deal. Damit fällt eine zentrale Hürde der Fusion, die rechtliche Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Bundesstaat Kalifornien prüft den Zusammenschluss nach Informationen von Politico weiter und könnte ihn per Klage stoppen. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot für das gesamte Unternehmen samt der Fernsehsender aus – darunter auch CNN. Kritiker befürchten, dass der Nachrichtenkanal unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

Paramount wird von dem Filmproduzenten David Ellison geführt. Sein Vater ist der Oracle-Mitgründer Larry Ellison, der in gutem Kontakt zu US-Präsident Trump steht.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.