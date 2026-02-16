Demnach unterschrieb der zuständige Siedlungs-Regionalrat eine Vereinbarung mit dem israelischen Finanz- und dem Wohnungsbauministerium, wodurch palästinensisches Gebiet als israelisches Staatseigentum deklariert wird. Ägypten, Katar und Jordanien kritisierten die Maßnahme als völkerrechtswidrig, die Palästinenserbehörde mit Sitz in Ramallah sprach vom "de-facto-Beginn eines Annexionsprozesses". Die Europäische Kommission forderte Israel auf, die Entscheidung rückgängig zu machen.
In der Koalition von Ministerpräsident Netanjahu gibt es mehrere Hardliner, die eine Annexion des Westjordanlands fordern.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.