Nahost
Berichte: Jerusalem soll weiter ins Westjordanland reichen

Israels Regierung will Berichten zufolge das Territorium Jerusalems in Richtung des Westjordanlandes ausdehnen. Dazu solle ein neues Siedlungsprojekt entstehen, scheibem unter anderem die israelische Nachrichtenseite "ynet" und die "Times of Israel".

    Das Bild zeigt die Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem. Im Hintergrund ist die goldene Kuppe des Felsendoms zu sehen.
    Blick auf die Altstadt von Jerusalem (picture alliance / Goldmann )
    Demnach unterschrieb der zuständige Siedlungs-Regionalrat eine Vereinbarung mit dem israelischen Finanz- und dem Wohnungsbauministerium, wodurch palästinensisches Gebiet als israelisches Staatseigentum deklariert wird. Ägypten, Katar und Jordanien kritisierten die Maßnahme als völkerrechtswidrig, die Palästinenserbehörde mit Sitz in Ramallah sprach vom "de-facto-Beginn eines Annexionsprozesses". Die Europäische Kommission forderte Israel auf, die Entscheidung rückgängig zu machen.
    In der Koalition von Ministerpräsident Netanjahu gibt es mehrere Hardliner, die eine Annexion des Westjordanlands fordern.
    Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.