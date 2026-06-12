Offenbar Fortschritte bei Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Der iranische Außenamtssprecher Baghai sprach davon, der Text für eine Vereinbarung sei überwiegend abgeschlossen. Zugleich drückte Baghai erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus. Das Problem sei, dass die US-Seite ihre Positionen immer wieder verändere.

US-Präsident Trump erklärte, die USA hätten eine "großartige Einigung" im Krieg mit dem Iran erzielt. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Auf Nachfrage von Reportern erklärte Trump, nach seinem Verständnis habe das iranische Staatsoberhaupt Chamenei einem Rahmenabkommen bereits zugestimmt. Es beinhalte unter anderem eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus sowie das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen.

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, dass darüber hinaus die Sanktionen gegen die iranische Öl-Industrie aufgehoben und eingefrorene Gelder der Islamischen Republik freigegeben werden sollen. Zudem behalte sich Iran das Recht auf Urananreicherung vor.

Trump hat schon häufiger eine Einigung in Aussicht gestellt

Seit Wochen verhandeln Vertreter aus Washington und Teheran unter Vermittlung Pakistans über ein dauerhaftes Ende des Krieges, den die USA und Israel Ende Februar mit ihren Angriffen auf den Iran begonnen hatten. Am Donnerstag hatte Trump erst weitere Angriffe angekündigt und diese später wieder abgesagt. Zur Begründung führte er Fortschritte bei den Verhandlungen an.

Trump hat mehrfach behauptet, eine Einigung auf einen Deal mit dem Iran stehe bevor - nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN insgesamt 39 Mal.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.