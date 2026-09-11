Südwestküste des Jemen - Meerenge von Bab al-Mandab zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer (Satellitenbild vom 29. Mai 2019) (IMAGO / piemags / IMAGO)

Ein von den Huthi kontrollierter Sender meldete saudische Angriffe auf den Flughafen der Stadt. Am Donnerstag waren Kämpfer der Miliz in die jemenitische Hafenstadt am Roten Meer eingerückt. Die mit dem Iran verbündeten Huthi nahmen inzwischen zudem eine strategisch wichtige Insel in der Meerenge Bab al-Mandab ein. Sie ist eine der wichtigsten Routen für Rohöl und Kraftstoffe aus der Golfregion, die über den Suezkanal ins Mittelmeer transportiert werden.

Der Nationale Verteidigungsrat der jemenitischen Regierung bat um internationale Unterstützung, um den Vormarsch der Miliz zu stoppen.

Auswärtiges Amt verurteilt Eskalation

Das Auswärtige ⁠Amt verurteilte die jüngste Eskalation durch die Huthi. Der Iran und seine verbündete Miliz versuchten seit Wochen, die internationale Schifffahrt "in Geiselhaft zu nehmen", sagte ein Ministeriumssprecher. Bei zunehmender Kontrolle der Huthi über diesen Seeweg drohten weitere Einschränkungen von Öllieferungen aus der Region.

Ein Huthi-Sprecher erklärte, man reagiere auf militärische Aggressionen Saudi-Arabiens.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.