Trotz Waffenruhe
Berichte über zwei Tote bei israelischem Angriff auf Südlibanon

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon sind laut den dortigen Behörden zwei Menschen getötet worden.

    Libanon, Nabatiyeh: Abed Harb (unten) begutachtet nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah die Wohnung eines Verwandten in einem Gebäude in der Stadt Nabatiyeh im Südlibanon, das bei früheren israelischen Luftangriffen zerstört wurde.
    Zwei Tote bei israelischem Angriff auf Südlibanon (Archivbild) (Bilal Hussein/AP/dpa)
    Demnach schlug ein Geschoss in ein Auto ein. In den letzten Tagen gab es trotz einer vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah immer wieder Berichte über israelische Angriffe.
    Hochrangige Vertreter Israels und des Libanon bestritten unterdessen Angaben der USA, wonach sich die israelische Armee teilweise aus einigen besetzten Gebieten des Südlibaon zurückgezogen habe. Ein Vertreter Washingtons hatte erklärt, Israel habe dies als Geste des guten Willens getan.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.