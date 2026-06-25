Trotz Waffenruhe

Demnach schlug ein Geschoss in ein Auto ein. In den letzten Tagen gab es trotz einer vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah immer wieder Berichte über israelische Angriffe.
Hochrangige Vertreter Israels und des Libanon bestritten unterdessen Angaben der USA, wonach sich die israelische Armee teilweise aus einigen besetzten Gebieten des Südlibaon zurückgezogen habe. Ein Vertreter Washingtons hatte erklärt, Israel habe dies als Geste des guten Willens getan.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.