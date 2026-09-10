Russland greift erneut Kiew an. (picture alliance / Photoshot)

Der Drohnenangriff galt ukrainischen Medien zufolge einem Gaswerk in der Stadt Nowy Urengoi. Laut dem russischen Medienportal "Mediazone" war es der weitreichendste ukrainische Angriff seit Kriegsbeginn. Der russische Regionalgouverneur Artjuchow erklärte, die Drohne sei abgewehrt worden. Das ukrainische Rüstungsunternehmen "Fire Point" teilte dagegen mit, sie habe das Ziel getroffen.

Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet und 35 verletzt worden. In Sumy im Osten der Ukraine kamen drei Menschen beim Einschlag einer Drohne auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ums Leben. 14 weitere Personen wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.