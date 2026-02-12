Schauspielerin Michelle Yeoh wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Auftakt-Film war das Drama "No Good Men" der afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat. Außerdem erhielt die aus Malaysia stammende Michelle Yeoh den Goldenen Ehrenbären. Sie wurde "als eine der vielseitigsten und einflussreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation" ausgezeichnet, wie es in der Begründung hieß.

Bis zum 22. Februar sind auf den Filmfestspielen 276 Filme zu sehen, ein Großteil läuft außer Konkurrenz. Im eigentlichen Wettbewerb um den Goldenen und um die Silbernen Bären treten 22 Filme an. Darunter sind die drei deutschen Produktionen "Gelbe Briefe", "Meine Frau weint" und "Etwas ganz Besonderes".

Staatliche Filmförderung soll steigen

Die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären findet am 21. Februar statt. Neben dem Ehrenbären für Michelle Yeoh steht bereits die Vergabe der Berlinale Kamera an den Komponisten Max Richter fest.

Pünktlich vor dem Start hatte Kulturstaatsminister Weimer eine Verdoppelung der Filmförderung angekündigt. Zudem will die Bundesregierung Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime mithilfe einer gesetzlichen Mindestinvestitionsquote zu mehr Produktionen in Deutschland und Europa bewegen.

Zahlreiche Stars erwartet

Zur Eröffnung hatten sich den Angaben zufolge unter anderem Iris Berben, Bella Ramsey ("Game of Thrones"), Damian Hardung ("Maxton Hall"), Karoline Herfurth, Christian Petzold ("Undine") und Matthias Schweighöfer angekündigt. Zudem wurden die Schriftstellerin Siri Hustvedt und Filmregisseure wie Sean Baker ("Anora“"), Tom Tykwer, Christian Petzold, Karim Ainouz und Radu Jude erwartet. In den kommenden Tagen wollen weitere Stars wie Sandra Hüller und Channing Tatum die Filmfestspiele besuchen.

Tickets weiterhin erhältlich

Im vergangenen Jahr zählte das Filmfestival 336.000 verkaufte Tickets sowie 19.000 Fachbesucher. Der Kartenverkauf für die meisten Festival-Filme wird jeweils drei Tage im voraus freigeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.