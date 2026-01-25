Die Grüne Woche in Berlin schließt ihre Tore. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Zu der Landwirtschafts- und Ernährungsmesse kamen nach Angaben der Veranstalter rund 350.000 Besucherinnen und Besucher. Das waren etwa 40.000 mehr als im Vorjahr.

Die Grüne Woche feierte in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Rund 1.600 Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentierten auf dem Gelände der Berliner Messe in den vergangenen zehn Tagen ihre Produkte. Im Zentrum der Diskussionsveranstaltungen standen etwa das Mercosur-Abkommen sowie gesunkene Erzeugerpreise.

Zu den Gästen zählten unter anderem Bundeskanzler Merz, Bundespräsident Steinmeier und Bundeslandwirtschaftsminister Rainer.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.