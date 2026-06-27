Hitzewelle

Ein Berliner Architekt fordert, Städte stärker zu begrünen. Hier ein Archivbild aus einem heißen Sommer in Berlin (picture alliance / Kay Nietfeld / dpa)

Der Architektur-Professor Roswag-Klinge sagte im RBB-Hörfunk, es müsse wieder mehr mit traditionellen Materialien wie Holz und Lehm gebaut werden. Der Glasanteil an den Gebäuden sollte verringert werden. Er schlug außerdem vor, nicht mehr benötigte Parkplätze zu begrünen. Der Einbau von mehr Klimaanlagen wie in anderen Ländern sei zu vermeiden, da diese die Wärme nur von innen nach außen transportieren würde. Dadurch heizten sich dicht besiedelte Innenstädte auf.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.