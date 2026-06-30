Badeunfälle

Badende im Prinzenbad in Berlin. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Badebetriebe, Kleinsorg, kündigte im RBB ein Pilotprojekt an. Damit solle getestet werden, ob durch KI die Sicherheit in Schwimmbecken erhöht werden könne.

Eine mögliche technische Lösung sieht vor, dass Künstliche Intelligenz Kamerabilder auswertet und bei auffälligen Bewegungen einen Alarm auslöst. In verschiedenen Regionen in Deutschland gibt es bereits entsprechende Testläufe.

Bundesweit waren am vergangenen Wochenende mindestens 26 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Die Unfälle ereigneten sich aber zumeist in Seen oder Flüssen, nicht in Schwimmbädern.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.