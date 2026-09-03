Wahlbrief wird in Briefkasten der Deutschen Post gesteckt. (imago / Imagepower / Michael Weber)

Man müsse feststellen, dass Desinformation - insbesondere über Soziale Medien - im Vergleich zu früher eine neue Dimension erreicht habe, sagte er der "Rheinischen Post". Bröchler betonte, dass Wahlen in Deutschland seriös durchgeführt würden. So gebe es keine empirischen Belege dafür, dass es etwa in Seniorenheimen zu Unregelmäßigkeiten bei Briefwahlen komme.

Der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Siegmund, hatte im Onlinedienst X dazu aufgerufen, in Pflegeheimen genau hinzuschauen, damit nichts aus einer linken oder grünen Ecke vorgegeben werde. Und der AfD-Vorsitzende Chrupalla hatte behauptet, er kenne aus Gesprächen mit Pflegern und Angehörigen Fälle in Pflegeheimen, wo der Stift sozusagen geführt worden sei.

Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neues Parlament gewählt. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern finden die Wahlen zwei Wochen darauf statt.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.