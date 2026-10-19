Nach Sondierungsgesprächen

Bei den möglichen Koalitionspartnern steht die Entscheidung noch aus. Die Grünen wollen am Abend auf einem kleinen Parteitag darüber abstimmen. Die Linke hat ihre Entscheidung für den 31. Oktober angekündigt.
Kontroverse Diskussion über mögliche rot-grün-rote Landesregierung in Berlin
Einige Bundestagsabgeordnete der SPD warnten im Vorfeld vor einer Koalition mit der Berliner Linkspartei. Es gebe Zweifel an deren politischer Verlässlichkeit. Für Diskussionen sorgen weiterhin Antisemitismus-Vorwürfe sowie die geplante Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Der Juso-Vorsitzende Türmer hingegen erklärte, die Berliner hätten bei der Wahl klar gemacht, dass sie sich Maßnahmen gegen die hohen Mieten wünschten. Die drei Parteien hatten am Wochenende ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.