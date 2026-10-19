Nach Sondierungsgesprächen

Steffen Krach und Bettina König von der Berliner SPD (Archivbild) (dpa / Sebastian Gollnow)

Bei den möglichen Koalitionspartnern steht die Entscheidung noch aus. Die Grünen wollen am Abend auf einem kleinen Parteitag darüber abstimmen. Die Linke hat ihre Entscheidung für den 31. Oktober angekündigt.

Kontroverse Diskussion über mögliche rot-grün-rote Landesregierung in Berlin

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.