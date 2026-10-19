Nach Sondierungsgesprächen
Berliner SPD stimmt für Koalitionsverhandlungen mit Linken und Grünen

Die SPD in Berlin will nach übereinstimmenden Medienberichten Koalitionsverhandlungen mit Linken und Grünen aufnehmen. Das entschied der Landesvorstand der Sozialdemokraten demnach mit 26 zu drei Stimmen in einer digitalen Sitzung.

    Steffen Krach, SPD-Spitzenkandidat für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2026, steht neben Bettina König - beide sind Vorsitzende der SPD Berlin.
    Steffen Krach und Bettina König von der Berliner SPD (Archivbild) (dpa / Sebastian Gollnow)
    Bei den möglichen Koalitionspartnern steht die Entscheidung noch aus. Die Grünen wollen am Abend auf einem kleinen Parteitag darüber abstimmen. Die Linke hat ihre Entscheidung für den 31. Oktober angekündigt.

    Kontroverse Diskussion über mögliche rot-grün-rote Landesregierung in Berlin

    Einige Bundestagsabgeordnete der SPD warnten im Vorfeld vor einer Koalition mit der Berliner Linkspartei. Es gebe Zweifel an deren politischer Verlässlichkeit. Für Diskussionen sorgen weiterhin Antisemitismus-Vorwürfe sowie die geplante Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Der Juso-Vorsitzende Türmer hingegen erklärte, die Berliner hätten bei der Wahl klar gemacht, dass sie sich Maßnahmen gegen die hohen Mieten wünschten. Die drei Parteien hatten am Wochenende ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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