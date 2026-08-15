Blick auf die Universität Cambridge in Großbritannien (Archivbild) (picture-alliance/ dpa)

Burnham sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von einer Tragödie auf vielen Ebenen. Es sei nicht die Zeit für voreilige Urteile - man denke heute an Arday, sein Wirken sowie seine Familie und Freunde.

Im Land wurden kritische Stimmen am öffentlichen Umgang mit Vorwürfen laut, die vor seinem Tod gegen Arday erhoben worden waren. So kritisierte der Londoner Bürgermeister Khan, Arday sei öffentlich bloßgestellt worden.

Der Soziologe war gestern in London laut Medienberichten leblos aufgefunden worden. Die Londoner Polizei teilte lediglich mit, es sei die Leiche eines 41-Jährigen gefunden worden. Von einem Gewaltverbrechen gehe man nicht aus. Die Polizei nennt in Großbritannien grundsätzlich keine Namen.

Zahlreiche Medien hatten in den vergangenen Wochen über Plagiatsvorwürfe gegen Arday berichtet. Auch an der Glaubwürdigkeit von Teilen seiner Lebensgeschichte wurde gezweifelt. Er selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Arday war 2023 jüngster schwarzer Professor in der Geschichte der Universität Cambridge geworden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.