Nach Blitzeis

Die ersten Maschinen seien abgehoben, sagte ein Sprecher des Flughafens. Schritt für Schritt solle nun der Betrieb hochgefahren werden. Passagiere müssten sich aber weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen waren seit gestern Abend keine Starts und Landungen am BER möglich.

Noch am Morgen hieß es, der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Betriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg.

