Nach dem Streik

Der Betrieb bei der Lufthansa läuft wieder ohne Störungen. (Symbolfoto) (Soeren Stache/dpa)

Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Gestern waren wegen Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt am Main.

Im Arbeitskampf der Piloten ging es nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit um die betriebliche Altersvorsorge. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO begründete ihren Warnstreik mit Forderungen nach Tariferhöhungen und einem Sozialplan für die vor der Schließung stehende Tochtergesellschaft Lufthansa Cityline.

