Ukraine-Krieg
Bevölkerung auf der Krim nach Drohnenangriffen zum Stromsparen aufgerufen

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mehren sich die Zeichen für eine Krise, nachdem ukrainische Drohnen gestern Versorgungswege und Energieanlagen angegriffen hatten.

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    Wie der örtliche Gouverneur auf Telegram mitteilte, wurden in der Hafenstadt Sewastopol alle öffentlichen Open-Air-Veranstaltungen abgesagt. Es werde auch keine Straßenbeleuchtung geben. Außerdem rief der Gouverneur die Bevölkerung zum Stromsparen auf. Die Krim ist eine beliebte Urlaubsregion bei russischen Touristen.
    In der Ukraine wurden bei russischen Drohnenangriffen mehrere Menschen getötet. Nach Angaben der Behörden starben in der nordukrainischen Region Sumy drei Menschen, in Saporischschja wurde eine Frau getötet, drei weitere Menschen wurden verletzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.