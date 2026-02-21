Bewaffnete töten in Nigeria mindestens 50 Menschen

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Zudem seien ⁠mehrere Frauen und Kinder verschleppt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen lokalen Politiker. Die bewaffneten Angreifer hätten das Dorf angegriffen, Gebäude niedergebrannt und auf fliehende Bewohner geschossen.

Im Nordwesten ​Nigerias kommt es seit Jahren immer wieder zu tödlichen Angriffen, bei denen Dörfer geplündert und Bewohner entführt werden, um Lösegeld zu erpressen. Als Ursachen für die Gewalt gelten unter anderem ‌Konflikte zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Hirten um Land und Wasser sowie eine hohe Arbeitslosigkeit.

