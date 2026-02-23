Blick auf Mar-a-Lago, der Residenz von Donald Trump in Palm Beach, Florida (IMAGO | Xinhua)

Der Mann sei in der Nacht an einem Tor des Anwesens mit einem Gewehr und einem Benzinkanister beobachtet worden. Als ihn Mitarbeiter des Secret Services aufforderten, beides niederzulegen, habe er mit dem Gewehr auf die Sicherheitsleute gezielt. Diese hätten daraufhin die Schüsse abgegeben.

Offenbar konnte der Mann in einem Fahrzeug in den Bereich vordringen, als ein anderer Wagen durch das Tor fuhr. Er soll 21 Jahre alt gewesen sein und aus North Carolina stammen. Seine Familie habe ihn vor einigen Tagen als vermisst gemeldet. Zum möglichen Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.