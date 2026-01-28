Wetter
Bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee

Der Wetterbericht, die Lage: Während sich im Nordosten und Osten kalte Festlandsluft hält, gelangt in den Westen und Süden mit Tiefausläufern feuchte und etwas mildere Luft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Meist stark bewölkt, im Westen und Südwesten sowie Teilen der Mitte Regen oder Schnee. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen wolkig, in der Südhälfte gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag weiterhin bewölkt, im Osten noch etwas Schnee. Im Westen und Süden teils aufgelockert bewölkt, im Tagesverlauf ein wenig Regen möglich. Minus 4 bis plus 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.