Die Vorhersage:
Meist stark bewölkt, im Westen und Südwesten sowie Teilen der Mitte Regen oder Schnee. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen wolkig, in der Südhälfte gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag weiterhin bewölkt, im Osten noch etwas Schnee. Im Westen und Süden teils aufgelockert bewölkt, im Tagesverlauf ein wenig Regen möglich. Minus 4 bis plus 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.