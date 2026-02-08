Wetter
Bewölkt, im Osten etwas Sprühregen oder Schneegriesel

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch über Nordeuropa lenkt weiter kalte Luftmassen in den Norden und Osten. Der Rest des Landes wird mit feuchter und milder Atlantikluft versorgt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Bewölkt oder neblig-trüb. Im Nordosten und Osten etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Höchstwerte 0 bis 11 Grad. Morgen erneut wolkig oder neblig-trüb und vereinzelt etwas Sprühregen. Im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Temperaturen im Nordosten minus 1 bis plus 5, sonst bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach teils zögerlicher Nebelauflösung Wechsel aus Wolken und etwas Sonne. Im Südwesten gegen Mittag aufkommender Regen. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.