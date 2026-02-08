Die Vorhersage:
Bewölkt oder neblig-trüb. Im Nordosten und Osten etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Höchstwerte 0 bis 11 Grad. Morgen erneut wolkig oder neblig-trüb und vereinzelt etwas Sprühregen. Im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Temperaturen im Nordosten minus 1 bis plus 5, sonst bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach teils zögerlicher Nebelauflösung Wechsel aus Wolken und etwas Sonne. Im Südwesten gegen Mittag aufkommender Regen. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.