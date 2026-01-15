Wetter
Bewölkt, teils Regen, im Süden heiter

Das Wetter: Vielfach stärker bewölkt, gelegentlich etwas Regen, nach Osten abziehend. Im Süden meist trocken mit größeren Auflockerungen. Höchsttemperaturen zwischen 2 und 12 Grad. Morgen teils neblig, sonst meist heiter bis wolkig und trocken bei ähnlichen Temperaturen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielerorts trüb oder neblig, im Norden örtlich etwas Regen. In der Mitte und an den Alpen teils auch Auflockerungen. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.