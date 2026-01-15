Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielerorts trüb oder neblig, im Norden örtlich etwas Regen. In der Mitte und an den Alpen teils auch Auflockerungen. 0 bis 10 Grad.

