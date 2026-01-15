Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielerorts trüb oder neblig, im Norden örtlich etwas Regen. In der Mitte und an den Alpen teils auch Auflockerungen. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Vielfach stärker bewölkt, gelegentlich etwas Regen, nach Osten abziehend. Im Süden meist trocken mit größeren Auflockerungen. Höchsttemperaturen zwischen 2 und 12 Grad. Morgen teils neblig, sonst meist heiter bis wolkig und trocken bei ähnlichen Temperaturen.