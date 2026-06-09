Xi zu Besuch in Pjöngjang

Das gegenseitige Verständnis sei tiefer und umfassender geworden und die Richtung der künftigen Entwicklung klarer, sagte Xi in Pjöngjang zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs. Mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un verständigte sich Xi auch darauf, eine engere strategische Kommunikation anzustreben. China ist der wichtigste Handelspartner und einzige formelle Vertragsverbündete des international weitgehend isolierten Nordkoreas.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.