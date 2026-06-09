Xi zu Besuch in Pjöngjang
Beziehungen zwischen China und Nordkorea sollen vertieft werden

Chinas Präsident ​Xi Jinping hat eine Vertiefung der Beziehungen zu Nordkorea in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur angekündigt.

    Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un (l) und der chinesische Präsident Xi Jinping (r) kommen mit Begleitung aus einem Raum.
    Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sollen vertieft werden, beschlossen Xi Jinping und Kim Jong Un. (picture alliance / Xinhua News Agency / Xie Huanchi)
    Das gegenseitige Verständnis sei ‌tiefer und umfassender geworden ⁠und die Richtung ⁠der künftigen Entwicklung klarer, sagte Xi in Pjöngjang zum Abschluss seines zweitägigen Besuchs. Mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un verständigte sich Xi auch darauf, eine engere strategische Kommunikation anzustreben. China ist der wichtigste Handelspartner und ‌einzige formelle Vertragsverbündete des international weitgehend isolierten Nordkoreas.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.