Büchereien
Bibliotheksverband fordert einheitliche Regelung für Sonntagsöffnung

Der Deutsche Bibliotheksverband hat die vom Koalitionsausschuss beschlossene Erlaubnis für die Öffnung an Sonntagen begrüßt.

    Blick in eine Bibliothek, rechts und links stehen lange Regalreihen mit Büchern. Am Ende des Ganges steht eine Person.
    Bibliotheken sollen sonntags für sechs Stunden geöffnet werden können. (Imago I Peter Udo Maurer)
    Man brauche nun eine einheitliche und klare rechtliche Regelung dafür, erklärte Bundesgeschäftsführer Krimmer. Sein Verband setzt sich bereits seit mehreren Jahren für die erforderliche Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes ein. Einem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums zufolge sollen Bibliotheken an Sonntagen sechs Stunden öffnen können.
    In Nordrhein-Westfalen gibt es seit Oktober 2019 ein Gesetz, das es Bibliotheken erlaubt, auch sonntags zu öffnen und dafür hauptamtliches Personal einzusetzen.
    Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.