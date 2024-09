Ukraine-Krieg

Biden empfängt Selenskyj und sichert weitere Milliarden-Hilfen zu

US-Präsident Biden hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington ein weiteres Paket mit Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Biden versicherte Selenskyj bei einem Gespräch im Weißen Haus, die USA stünden jetzt und in Zukunft an der Seite der Ukraine. Russland werde nicht siegen.