Statistisches Bundesamt

Maßkrüge mit Bier auf dem Oktoberfest in München (dpa / picture alliance / Michael Bihlmayer)

Mit 7,8 Milliarden Litern lag er sechs Prozent unter dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang seit 1993.

Der Deutsche Brauer-Bund erklärte, ähnlich wie Handel und Gaststätten bekämen die Brauereien die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren. In Deutschland bleibe die Lage in der Gastronomie besorgniserregend, viele Betriebe hätten sich seit der Pandemie nicht erholt. Auch die große Marktmacht des Handels sei weiterhin ein Problem für die Brauereien.

In der Statistik sind alkoholfreie Biere nicht enthalten. Der Brauer-Bund betonte, diese seien die am schnellsten wachsende Sorte auf dem deutschen Markt. Alkoholfreie Biere und Biermischgetränke überschritten demnach 2025 beim Umsatz im Handel erstmals die Zehn-Prozent-Marke.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.