Wolf Biermann (Archivbild). (picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst / Bernd Kammerer)

Biermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, der israelische Ministerpräsident Netanjahu und dessen Regierung seien dabei, Israel in einen - Zitat - "reaktionären, brutalen Unterdrückerstaat zu verwandeln". Seine Hoffnung auf ein demokratisches, menschliches Israel sei dahin, so der Künstler, der am 15. November 90 Jahre alt wird. Sein Vater Dagobert Biermann war als Jude und Kommunist im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.