Neben der Bundeswehr sollten auch der Bundesfreiwilligendienst, die Jugendfreiwilligendienste und der Zivil- und Katastrophenschutz ausgebaut werden, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Es gehe darum, die Bereitschaft der Menschen in Deutschland zu wecken, sich für Deutschland und dessen Sicherheit zu engagieren. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Organisation der Gesellschaftsdienste weitgehend gemeinsam zu regeln. Prien erklärte, sollte es im Laufe der nächsten Jahre doch noch zu einer allgemeinen Wehrpflicht kommen, sei durch das Gesetz bereits die Basis für einen parallel laufenden modernen Zivildienst geschaffen.

