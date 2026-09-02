Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

„Die“ Ostdeutschen gebe es nicht, sagte die frühere Grünen-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Diejenigen, die die Demokratie erhalten wollten, seien auch im Osten nach wie vor in der Mehrheit. Wer sich dieser Tage in Sachsen-Anhalt umschaue, könne dort eine vielgestaltige und lebendige Zivilgesellschaft erleben, fügte Birthler hinzu.
Der Landtag in Magdeburg wird am Sonntag neu gewählt. Umfragen zufolge liegt die AfD vorn, deren Landesverband vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.