Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt
Birthler hebt lebendige Zivilgesellschaft hervor

Die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Birthler, hat sich wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gegen Pauschalurteile über ihre ostdeutschen Landsleute gewandt.

    Marianne Birthler (Bündnis 90/Die Grünen) steht auf einem Balkon ihrer Wohnung in Berlin Mitte.
    Zuletzt war Marianne Birthler die Vorsitzende des ersten Bürgerrats auf nationaler Ebene (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    „Die“ Ostdeutschen gebe es nicht, sagte die frühere Grünen-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Diejenigen, die die Demokratie erhalten wollten, seien auch im Osten nach wie vor in der Mehrheit. Wer sich dieser Tage in Sachsen-Anhalt umschaue, könne dort eine vielgestaltige und lebendige Zivilgesellschaft erleben, fügte Birthler hinzu.
    Der Landtag in Magdeburg wird am Sonntag neu gewählt. Umfragen zufolge liegt die AfD vorn, deren Landesverband vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.